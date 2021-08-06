В порту Петербурга остановили 24 тонны гибискуса

Управление Россельхознадзора не пропустило в Петербург 24 тонны гибискуса с поддельным фитосанитарным сертификатом.
Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. В Большом порту Петербурга был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии целых высушенных лепестков цветов гибискуса. Груз следовал из Нигерии в адрес московского предприятия, занимающегося торговлей чаем, пряностями и кофе.
Как сообщили в пресс-службе Управления, в ходе проверки специалисты признали сертификат поддельным. В результате выпуск груза на территорию России запретили.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Петербурга контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов.