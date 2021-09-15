В Петербурге внук несколько дней скрывал смерть бабушки

Об этом мужчина никому не сообщил, так как боялся, что в смерти бабушки его обвинят. Фото: pixabay.com

Об этом мужчина никому не сообщил, так как боялся, что в смерти бабушки его обвинят. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга обнаружили труп.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, поступило сообщение от женщины о том, что в квартире дома 25 корп. 5 по Тихорецкому пр. обнаружила труп своей матери. На кровати в своей трехкомнатной квартире с кровоподтеком уха, кровоподтеком лба обнаружили тело 83-летней женщины.

Со слов неработающего 31-летнего внука, его бабушка несколько дней назад упала в квартире, самостоятельно плохо передвигалась. Мужчина уложил ее на кровать, и она через некоторое время скончалась. Об этом он никому не сообщил, так как боялся, что в смерти бабушки его обвинят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Ладожского озера извлекли труп мужчины. Тело передали сотрудникам полиции. В субботу, 11 сентября, о страшной находке в водах озера заявил в службу местный житель.