Главой комитета Госстройнадзора Ленобласти может стать Николай Циганов

Главой комитета Госстройнадзора Ленобласти может стать Николай Циганов
Николай Циганов. Фото: minstroyrf.gov.ru

Исполняющий обязанности председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти — начальник департамента государственного строительного надзора Николай Циганов может занять пост председателя комитета. Как сообщает Online47.ru, об этом 15 сентября сообщили в Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

В 2020 году Циганов был назначен замруководителя Службы госстройнадзора и экспертизы Петербурга. Ранее он больше года был главой Северо-Западной дирекции Министерства культуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации.

Кроме того, ранее Циганов был президентом Группы компаний «Премьер» — одного из застройщиков Московской области.

В 2017-м работал в ФАУ «Роскапстрой». А с 2018 года начал работать в государственных строительных структурах на Северо-Западе.

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Главой комитета Госстройнадзора Ленобласти может стать Николай Циганов
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