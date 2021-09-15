Проезд по новому дальнему обходу Петербурга сделают платным

Проезд по новому дальнему обходу Северной столицы, который хотят построить в ближайшие три года, сделают платным. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Он отметил, что Петербург не нуждается в еще одной кольцевой дороге. В данном случае речь идет о строительстве хорды. Об этом сообщает АБН.

На данный момент рассматривается два варианта дороги. Окончательное решение вынесут после переговоров с городом. Трасс должна пройти на востоке Северной столицы, где сейчас активно строятся дома и развивается промышленность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Транспортная развязка ЗСД с Шуваловским проспектом сделает лучше дорожную ситуацию в Приморском районе Северной столице. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на церемонии открытия развязки. На данный момент на Приморский район приходится 20% построенного в городе нового жилья.