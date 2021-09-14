Транспортная развязка ЗСД с Шуваловским проспектом улучшит дорожную ситуацию в Приморском районе

Транспортная развязка ЗСД с Шуваловским проспектом улучшит дорожную ситуацию в Приморском районе
Новая развязки разгрузит улицы Планерную, Савушкина,  Парашютную, Приморский проспект. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Транспортная развязка ЗСД с Шуваловским проспектом сделает лучше дорожную ситуацию в Приморском районе Северной столице. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на церемонии открытия развязки.

Он обратил внимание на то, что на данный момент на Приморский район приходится 20% построенного в городе нового жилья. Население района достигло полумиллиона полтысячи петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Новая развязки разгрузит улицы Планерную, Савушкина, Парашютную, Приморский проспект. Развязка сделает доступнее дороги Юнтолово и Каменки. В будущем Шуваловский проспект будет продлен до Приморского шоссе.

Глава города поблагодарил дорожников и всех, кто приложил руку к созданию новой развязки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочее движение по транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом открыли сегодня в Северной столице.

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