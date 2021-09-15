Затонувший в канале Грибоедова теплоход подняли обратно

Прогулочный теплоход «Чайка-2», который из-за проливных дождей 14 сентября накренился и начал тонуть на канале Грибоедова у дома №54, сегодня «привели в чувство» и поставили обратно.

Разлива нефтепродуктов не было, в результате подтопления «Чайки-2» люди не пострадали, сам «утопленник», судя по фото, тоже цел.

Теплоход принадежит ООО «Попутный ветер».

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

Накануне место происшествия проверяли представители транспортной прокуратуры, сотрудники полиции ЛО МВД России на водном транспорте и МЧС России.

Напомним, из-за вчерашнего урагана в Северной стлоице закрывали музеи и парки, повалено более 60-ти деревьев, пострадали дорожные знаки и светофоры. Сегодня петербуржцы опять ждут дождей, и неизвестно, не затопит ли прогулочный теплоход снова.