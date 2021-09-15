Затонувший в канале Грибоедова теплоход подняли обратно

Затонувший в канале Грибоедова теплоход подняли обратно
Подтопленный теплоход "Чайка-2" на канале Горибоедова поставили на место. Фото: Gazeta.SPb

Прогулочный теплоход «Чайка-2», который из-за проливных дождей 14 сентября накренился и начал тонуть на канале Грибоедова у дома №54, сегодня «привели в чувство» и поставили обратно.

Подтопленный теплоход «Чайка-2» на канале Горибоедова поставили на место. Фото: Gazeta.SPb

Разлива нефтепродуктов не было, в результате подтопления «Чайки-2» люди не пострадали, сам «утопленник», судя по фото, тоже цел.

Подтопленный теплоход «Чайка-2» на канале Горибоедова поставили на место. Фото: Gazeta.SPb

Теплоход принадежит ООО «Попутный ветер».

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

Подтопленный теплоход «Чайка-2» на канале Горибоедова поставили на место. Фото: Gazeta.SPb

Накануне место происшествия проверяли представители транспортной прокуратуры, сотрудники полиции ЛО МВД России на водном транспорте и МЧС России.

В центре города из-за непогоды затонул теплоход. Фото: Gazeta.SPb

Напомним, из-за вчерашнего урагана в Северной стлоице закрывали музеи и парки, повалено более 60-ти деревьев, пострадали дорожные знаки и светофоры. Сегодня петербуржцы опять ждут дождей, и неизвестно, не затопит ли прогулочный теплоход снова.

В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
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