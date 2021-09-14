Ветровал, ДТП и плавающие на тротуарах утки: в Петербурге не стихает ветер

Ветровал, ДТП и плавающие на тротуарах утки: в Петербурге не стихает ветер
Последствия урагана в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице со вчерашнего вечера непогода: ураганный ветер достигает 20-24 метров в секунду, вырывая с корнем деревья и опрокидывая дорожные знаки и ограждения. На заливе настоящий шторм — высота волн достигает нескольких метров. Подтапливает даже набережные петербургских каналов.

По информации комитета по благоустройству на 16 часов, на территории садов и парков рухнуло 61 дерево. Пострадали растения в Удельном парке, на даче Крона, в Александровском саду и парке Победы. Не избежали этой участи и деревья на улицах города и во дворах.

Например, на пешеходном переходе Большого Сампсониевского проспекта ветер разбросал ремонтные ограждения.

Последствия урагана в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

А на Среднем проспекте Васильевского острова рухнул светофор. Происшествие, к счастью, не помешало дорожному движению.

Последствия урагана в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

На Могилёвском мосту, где ремонтируют дорожное покрытие ураган обрушил сразу несколько временных дорожных знаков.

Последствия урагана в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Аналогичное происшествие заметили возле Свято-Исидоровской церкви на проспекте Римского-Корсакова.

Последствия урагана в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

На улице Декабристов от непогоды пострадали трое автовладельцев: рухнувшее дерево повредило сразу несколько припаркованных машин.

Дерево рухнуло на несколько машин на улице Декабристов. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из-за сильного ветра на заливе поднялись небывалые волны: смелые петербуржцы даже фотографируют шторм.

В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Уровень воды вырос и в каналах Петербурга. К примеру, на набережной канала Грибоедова все спуски к воде оказались затоплены — на их месте плещутся утки и, к сожалению, мусор, оставленный нерадивыми гражданами.

Последствия урагана в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Дорожная ситуация в городе тоже заметно осложнилась. Вполне вероятно, что это связано со сложными погодными условиями. Центр города на «Яндекс.Картах» «покраснел» от количества аварий.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Отметим, что расслабляться синоптики не советуют: ураган все еще в активной фазе. Комитет по благоустройству просит обходить рекламные щиты, не парковать автомобили и не стоять под деревьями, не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам, воздержаться от посещения парков и скверов.

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