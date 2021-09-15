В Ленобласти за сутки COVID подхватило 189 человек, 1 скончался

В Ленобласти за сутки COVID подхватило 189 человек, 1 скончался
В Ленобласти выявили новые случаи заражения COVID-19. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 189 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 65 894 случаев ковида. При этом выздоровели 51 145 пациентов, в том числе 90 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 434.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 609 случаев. Лидером стала Москва — 1 938 случая. На третьем месте Московская область — 790.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тест-систему для отслеживания вируса Nipah, найденного в Индии, в России уже разработали. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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