Попова заявила о наличии тест-системы для выявления вируса Nipah

Тест-систему для отслеживания вируса Nipah, найденного в Индии, в России уже разработали. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так, по мнению Поповой, ученые достаточно быстро придумали тест-систему, то есть научились различать вирус Nipah от других, выявлять его признаки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее, летом в Индии обнаружили вирус Nipah. Он передался человеку от летучих мышей в штате Махараштра. Всемирная организация здравоохранения признала его опасным. Примечательно, что лекарств или вакцин от вируса нет, а смертность варьируется в пределах 65-100%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор пока не видит причин для отмены ношения масок даже несмотря на хорошие темпы прививочной кампании. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.