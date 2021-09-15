Троллейбус №7 не будет ходить по Петровскому проспекту до 22 сентября

Троллейбус №7 не будет ходить по Петровскому проспекту до 22 сентября
Троллейбус изменит свое движение по Петровскому проспекту. Фото: рixabay.com

В Петербурге из-за производственных работ с 18 сентября и до 22 сентября будет изменено движение троллейбуса №7.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, производственные работы по прокладке газопровода поменяют движение одного троллейбуса с 01:00 18 сентября до 01:00 22 сентября по Петровскому проспекту.

Теперь троллейбус №7 будет следовать от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до переулка Талалихина, затем по переулку Нестерова, по Съезжинской улице и до конечной станции «Съезжинская улица» . А обратно по Большому пр. П.С., по проспекту Добролюбова.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на развязке КАД с Ропшинским шоссе собираются полностью перекрывать съезд в связи с дорожными ремонтами.

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