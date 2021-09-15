В Пулково 15 сентября задержали семь авиарейсов

В Пулково 15 сентября задержали семь авиарейсов
В Пулково задержаны 7 рейсов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 15 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь рейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Москвы, Курска, Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:45, однако время вылета сдвинули на 15:30. Далее с опозданием вылетят четыре рейса до Москвы. Самолеты перенесли с 13:55, 17:45, 18:55 и 19:30.

Также задерживают вылет до Курска. Самолет должен был улететь в 14:25, но по факту ждать придется до 16:35.

Время вылета самолета в Сочи отложили до 19:35, хотя рейса был назначен на 19:35.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опубликованы кадры с места эвакуации пострадавших после крушения самолета под Иркутском.

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