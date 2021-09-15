От решения петербуржцев будет зависеть, что построят на набережной у Лахты

От решения петербуржцев будет зависеть, что построят на набережной у Лахты
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

Власти города предлагают жителям Петербурга высказаться по поводу обустройства городской набережной рядом с «Лахта Центром».

Об этом пишет пресс- служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Согласно проекту Смольного, планируется укрепить береговую линию Лахтинской гавани и установить монумент «Петр I».

Петербуржцам предлагается выразить свое мнение и посмотреть документы, которые будут доступны вплоть до 14 октября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Лахта Центр» стал гигантским метрономом в память о начале блокады Ленинграда. Подсветка «Лахта Центра» выключалась и включалась в такт блокадным 50 ударам в минуту — в Ленинграде они означали, что радиосвязь в городе работает.

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