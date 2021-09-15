В Петербурге в среду горожане застряли в 7-балльных пробках

В Петербурге в среду горожане застряли в 7-балльных пробках
В Петербурге в среду вечером движение затруднено. Фото: "Яндекс.пробки"

На часах 18:30, в связи с этим жители Петербурга заканчивают свою работу и возвращаются домой. Возможно, это и стало причиной того, что загруженность на городских трассах в среду вечером выросла до семи баллов. Кроме этого, в городе идут дожди, скользкая дорога затрудняет движение транспорта.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 7 баллов. К 19:00 пробки станут 6-балльными, а к 20:00 4-балльными.

Красным отмечены участки на Садовой улице, на набережной реки Фонтанки, на мосту Белинского, на площади Белинского, на Инженерной улице, на набережной реки Мойки, на набережной Кутузова, на улице Академика Лебедева, на Лесном проспекте, на Кантемировской улице, на Невском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградскую область ночью 11 августа оцепит туман.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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