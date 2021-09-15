«Третий парк» и «КАМАЗ» договорились о поставках автобусов в Петербург

&#171;Третий парк&#187; и &#171;КАМАЗ&#187; договорились о поставках автобусов в Петербург
АО "Третий парк" подписало соглашение с ПАО "КамАЗ" на поставку 364 новых газомоторных автобусов в рамках транспортной реформы. Фото: https://pixabay.com

Акционерное общество «Третий парк» подписало соглашение с Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» на поставку автобусов в Петербург.

Об этом 15 сентября сообщает комитет по транспорту.

Так как город переходит на новую модель транспортного обслуживания, то «Третий парк» в следующем году начнет обслуживание 113 автобусных маршрутов.

Для того, чтобы поездки горожан были комфортными и безопасными акционерное общество договорилось с «КАМАЗ» о поставках 364 новых газомоторных автобусов. В том числе 303 работают на сжиженном газе, а 61 компримированном.

НЕФАЗы выйдут на дороги весной 2022 года.

Программа обновления пассажирской техники АО «Третий парк» должна завершиться к концу 2021 года.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге восстанавливают объемы транспортной работы.

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