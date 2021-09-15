«Третий парк» и «КАМАЗ» договорились о поставках автобусов в Петербург

Акционерное общество «Третий парк» подписало соглашение с Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» на поставку автобусов в Петербург.
Об этом 15 сентября сообщает комитет по транспорту.
Так как город переходит на новую модель транспортного обслуживания, то «Третий парк» в следующем году начнет обслуживание 113 автобусных маршрутов.
Для того, чтобы поездки горожан были комфортными и безопасными акционерное общество договорилось с «КАМАЗ» о поставках 364 новых газомоторных автобусов. В том числе 303 работают на сжиженном газе, а 61 компримированном.
НЕФАЗы выйдут на дороги весной 2022 года.
Программа обновления пассажирской техники АО «Третий парк» должна завершиться к концу 2021 года.
Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге восстанавливают объемы транспортной работы.