На Союза Печатников спасали беглянку змею: она запуталась в трубах

Пресмыкающейся помогли спасатели.

На улице Союза Печатников сегодня, 15 сентября, спасали сбежавшую змею. Пресмыкающееся запуталось в трубах и проводах, ей на помощь пришли спасатели. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на участницу событий.

Женщина рассказывает, что шла на работу, когда обратила внимание на змею. Сначала она подумала, что среди проводов висит игрушка, а потом заметила, как та открывает пасть. Осознав, что видит живое существо в беде, она позвонила в 112.

На место довольно быстро приехали сотрудники МЧС. Они спасли змею – она много нервничала и боялась, но все обошлось. В итоге существо осталось живо и невредимо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России в контактном зоопарке змея ужалила маленькую девочку. В зоопарке уверяли, что змеи ведут себя мирно и не кусаются.