В Петербурге заметили девушку, прогуливающуюся в нижнем белье и дождевике

В Петербурге заметили девушку, прогуливающуюся в нижнем белье и дождевике
Горожане прячутся от дождя и ветра, а девушка гуляла чуть ли не голая. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Кажется, блогера не испугали ни холод, ни косые взгляды прохожих.

В Санкт-Петербурге который день стоит прохладная температура. Пока одни кутаются в шарфы и не забывают прихватить с собой зонтик, другие – разгуливают по городу в нижнем белье.

Известно, что эффектная и раскрепощенная девушка фотографировалась в центре города. Она, надев красное белье и дождевик, прошлась по Северной столице, пока ее провожали косые взгляды прохожих. Кажется, как будто ей совершенно не холодно.

Пикантная фотография уже набрала около 30 тысяч «лайков». Напоминаем, что тем временем горожане надеются на включение отопления. Пока что батареи потеплели в большинстве соцучреждений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти портится погода.

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