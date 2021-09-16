Бастрыкин потребовал разобраться в деле о привязанном ребенке в больнице Петербурга

"Специалисты аппарата и представители Комитета по здравоохранению посетили больницу и провели проверку". Фото: скриншот "Вконтакте" в аккаунте Анны Митяниной

"Специалисты аппарата и представители Комитета по здравоохранению посетили больницу и провели проверку". Фото: скриншот "Вконтакте" в аккаунте Анны Митяниной

Председатель СК РФ лично следит за расследованием уголовного дела.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал как можно быстрее провести расследование по уголовному делу о незаконном лишении свободы мальчика в петербургской больнице. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что нужно дать правовую оценку действиям не только медиков, но и руководителям детского дома, а также органам опеки. Напоминаем, что на привязанного трехлетнего сироту в больнице обратила внимание мама-блогер Дарья. Женщина сняла происходящий ужас и выложила видео в Instagram-аккаунте.

Известно, что малыш воспитывается в детском доме, так как его родители лишены родительский прав.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что омбудсмен Петербурга объяснила, для чего ребенка в клинике привязали к стулу.