Ветлицкая готова пожертвовать концертами – лишь бы не делать прививку

Ветлицкая готова пожертвовать концертами – лишь бы не делать прививку
Ветлицкая не приедет в Россию. Фото: https://www.instagram.com/n_vetlitskaya/

Певица объяснила, по какой причине не сможет выступать в России.

Певица Наталья Ветлицкая объяснила поклонникам, по какой причине ее концерты в России отменены. Во всем виновата пандемия коронавируса – артистка не хочет делать прививку, о чем рассказала в Instagram-аккаунте.

Певица подчеркнула, что не собирается проходить вакцинацию сама, и не сделает прививку своему ребенку. Вопрос принципиальный, но без укола Ветлицкой не разрешают выступать в России. Несмотря на жесткие ограничения, певица не планирует менять своего мнения.

«Я не буду обсуждать здесь плохо это или хорошо. Это личное право и личная ответственность каждого, сделать свой выбор, без оглядки на постороннее мнение»,

– заключила Ветлицкая.

Напоминаем, что сейчас певица находится в Испании. Ее концерты, назначенные на 2020 год, также отменила пандемия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наталья Ветлицкая считает, что переболела коронавирусом.

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