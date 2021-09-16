Ветлицкая готова пожертвовать концертами – лишь бы не делать прививку

Певица объяснила, по какой причине не сможет выступать в России.
Певица Наталья Ветлицкая объяснила поклонникам, по какой причине ее концерты в России отменены. Во всем виновата пандемия коронавируса – артистка не хочет делать прививку, о чем рассказала в Instagram-аккаунте.
Певица подчеркнула, что не собирается проходить вакцинацию сама, и не сделает прививку своему ребенку. Вопрос принципиальный, но без укола Ветлицкой не разрешают выступать в России. Несмотря на жесткие ограничения, певица не планирует менять своего мнения.
«Я не буду обсуждать здесь плохо это или хорошо. Это личное право и личная ответственность каждого, сделать свой выбор, без оглядки на постороннее мнение»,
– заключила Ветлицкая.
Напоминаем, что сейчас певица находится в Испании. Ее концерты, назначенные на 2020 год, также отменила пандемия.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наталья Ветлицкая считает, что переболела коронавирусом.