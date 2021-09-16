Спасатели тушили однушку на Институтском проспекте

Спасатели тушили однушку на Институтском проспекте
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В ночь на 16 сентября в Выборгском районе Петербурга произошёл пожар.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 02:03. Пожар произошел по адресу: Выборгский район, Институтский проспект, дом 9.

В однокомнатной квартире, в коридоре горела обстановка на площади пять квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось к 02:21.

В ликвидации огня участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.

выборгский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели тушили однушку на Институтском проспекте
В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Ветлицкая готова пожертвовать концертами – лишь бы не делать прививку
Бритни Спирс исчезла из Instagram после объявления о помолвке
Путин обратился к россиянам с одной просьбой
Бастрыкин потребовал разобраться в деле о привязанном ребенке в больнице ...
Петербург может остаться без новогоднего оформления
В Израиле ярый антипрививочник умер от ковида: «божья помощь» не сработала