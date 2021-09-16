Спасатели тушили однушку на Институтском проспекте

В ночь на 16 сентября в Выборгском районе Петербурга произошёл пожар.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 02:03. Пожар произошел по адресу: Выборгский район, Институтский проспект, дом 9.
В однокомнатной квартире, в коридоре горела обстановка на площади пять квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось к 02:21.
В ликвидации огня участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.