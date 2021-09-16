Спасатели тушили однушку на Институтском проспекте

В ночь на 16 сентября в Выборгском районе Петербурга произошёл пожар.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 02:03. Пожар произошел по адресу: Выборгский район, Институтский проспект, дом 9.

В однокомнатной квартире, в коридоре горела обстановка на площади пять квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось к 02:21.