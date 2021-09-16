На выезде с Альпийского переулка не смогли разъехаться «Шкода» и «Жигули»

На выезде с Альпийского переулка не смогли разъехаться «Шкода» и «Жигули»
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел при выезде с Альпийского переулка на улицу Белградскую вечером 16 сентября.

По словам свидетелей произошедшего, водитель автомобиля «Шкода», выезжая под дорожный знак «Уступи дорогу» с Альпийского на Белградскую не уступил «Жигулям».

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по публикованным кадрам, по проезжей части разбросаны обломки машин.

«Шкода» выезжая под Уступи дорогу с Альпийского на Белградскую не уступила классике «Жигулям»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Форд» и автобус.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выезде с Альпийского переулка не смогли разъехаться «Шкода» и «Жигули»
Каждому четвертому россиянину повысили зарплату в этом году
Похититель клетки с попугаями получил пять лет колонии
В Росстате заявили о снижении цен на бензин
В Монголии жертвами коронавируса стали два бобра
Спасатели тушили однушку на Институтском проспекте
В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Ветлицкая готова пожертвовать концертами – лишь бы не делать прививку