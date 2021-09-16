На выезде с Альпийского переулка не смогли разъехаться «Шкода» и «Жигули»

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел при выезде с Альпийского переулка на улицу Белградскую вечером 16 сентября.

По словам свидетелей произошедшего, водитель автомобиля «Шкода», выезжая под дорожный знак «Уступи дорогу» с Альпийского на Белградскую не уступил «Жигулям».

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по публикованным кадрам, по проезжей части разбросаны обломки машин.

«Шкода» выезжая под Уступи дорогу с Альпийского на Белградскую не уступила классике «Жигулям»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

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