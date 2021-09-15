Лобовое ДТП с автобусом в Колпино: водитель «Форда» в больнице

В Колпино произошла серьезная авария. Один из водителей в больнице. Фото: "Автолюбители Колпино"

В Колпино произошла серьезная авария. Один из водителей в больнице. Фото: "Автолюбители Колпино"

В Колпинском районе Петербурга произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Форд» и автобус.

Как сообщает «Фонтанка» 15 сентября, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дорожно-транспортное происшествие случилось в 14:57 на Заводском проспекте.

Помощь врачей понадобилась одному человеку.

В «Форде» за рулем сидел 19-летний молодой человек, а в автобусе «Фиат» маршрута № 392 49-летний мужчина.

Общественный транспорт отъезжал от конечной остановки. Пассажиров в салоне, к счастью, не было.

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы средней степени тяжести. Его забрали в медучреждение. Водитель автобуса от госпитализации отказался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тройное ДТП в Колпино спровоцировало пробку.