Тройное ДТП в Колпино спровоцировало пробку

Инцидент произошел на Заводском проспекте. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Инцидент произошел на Заводском проспекте. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

На Заводском проспекте в Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась пробка.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. По словам очевидцев, столкнулись три легковых автомобиля. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото с места происшествия.

Судя по опубликованным снимкам, один из участников ДТП выехал на встречу другому.

Машины раскидало на две полосы, в результате чего образовалась большая пробка. На место прибыли сотрудники ДПС и скорая.

Информация о пострадавших уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошло смертельное ДТП. В полицию поступило сообщение, что у д.11 по пр. Маршала Блюхера 48-летний водитель, управляя «Мерседес-Бенц», попал в аварию.