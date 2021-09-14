Тройное ДТП в Колпино спровоцировало пробку

На Заводском проспекте в Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась пробка.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. По словам очевидцев, столкнулись три легковых автомобиля. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото с места происшествия.
Судя по опубликованным снимкам, один из участников ДТП выехал на встречу другому.
Машины раскидало на две полосы, в результате чего образовалась большая пробка. На место прибыли сотрудники ДПС и скорая.
Информация о пострадавших уточняется.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошло смертельное ДТП. В полицию поступило сообщение, что у д.11 по пр. Маршала Блюхера 48-летний водитель, управляя «Мерседес-Бенц», попал в аварию.