В Петербурге в четверг ожидаются небольшие дожди

В Петербурге в четверг ожидаются небольшие дожди
Пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 16 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Днем в городе ожидаются небольшие дожди.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части далекого, но обширного циклона. Его стараниями сохранится облачная с прояснениями погода и местами вновь пройдут небольшие дожди», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +7…+12 градусов. Ветер в Петербурге будет северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает бушевать сильный ветер. Он повалил уже более 60 деревьев.

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