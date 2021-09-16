В Петербурге в четверг ожидаются небольшие дожди

В четверг, 16 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Днем в городе ожидаются небольшие дожди.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части далекого, но обширного циклона. Его стараниями сохранится облачная с прояснениями погода и местами вновь пройдут небольшие дожди», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +7…+12 градусов. Ветер в Петербурге будет северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжает бушевать сильный ветер. Он повалил уже более 60 деревьев.