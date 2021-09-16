В Киришском районе ночью вспыхнул дом

В Киришском районе ночью вспыхнул дом
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 16 сентября в Киришском районе Ленинградской области произошел пожар. В одном из садоводств загорелся садовый дом.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 3:23. Жители садоводства «Дружба» в массиве Посадников Остров Кусинского сельского поселения заметили дым и сообщили в экстренные службы. По информации ГУ МЧС по региону, горел садовый дом на площади 100 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 4:40 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.

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