В Киришском районе ночью вспыхнул дом

В ночь на 16 сентября в Киришском районе Ленинградской области произошел пожар. В одном из садоводств загорелся садовый дом.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 3:23. Жители садоводства «Дружба» в массиве Посадников Остров Кусинского сельского поселения заметили дым и сообщили в экстренные службы. По информации ГУ МЧС по региону, горел садовый дом на площади 100 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 4:40 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.