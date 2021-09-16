Российских водителей предупредили о новых штрафах

Если за 10 дней нарушения правонарушения не устранят, то остановят регистрацию машины. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Если за 10 дней нарушения правонарушения не устранят, то остановят регистрацию машины. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

ГИБДД начали штрафовать водителей за шторки и каркасные сетки на передних стеклах в автомобилях.

Информация об этом запрете появились весной, однако тогда инспекция ограничивалась предупреждением или штрафом в 500 рублей. Теперь же с денежным взысканием водителей обяжут снять шторки. Если за 10 дней нарушения правонарушения не устранят, то остановят регистрацию машины. Об этом сообщает Autonews.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением упростить процедуру техосмотра автомобилей, отменив ряд обязательных проверок. ведомство предлагает перестать проверять наличие повреждений тормозных трубопроводов, способность стеклоомывателя подавать жидкость, каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.