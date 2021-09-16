В Вырице загорелся дом на 216 «квадратов»

В ночь на 16 сентября в Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар.

В одном из поселков загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в 3:23.

Жители проспекта Урицкого в Вырице заметили дым и сообщили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом горел на площади 216 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 3:46 пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.