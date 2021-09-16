В Петербурге четвероклассник упал с пятого этажа

В Петербурге четвероклассник упал с пятого этажа

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, что в полицию от диспетчера 03 поступило сообщение о том, что в Невском районе из окна пятого этажа выпал ребёнок.

По прибытии на место происшествия установлено, что 12-летний мальчик, ученик четвертого класса, упал с высоты 5 этажа, попытавшись выйти на улицу.

С закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами, в тяжелом состоянии его госпитализировали в детскую больницу.

Семья полная, на учете не стоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Славы сегодня вечером, 10 сентября, упала пассажирка в одном из трамваев. Это стало причиной задержки в движении на 44 минуты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Все случилось недалеко от станции метро «Бухарестская». В трамвае упала женщина – ей потребовалась помощь медиков.