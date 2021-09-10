На проспекте Славы упала пассажирка: это остановило движение трамваев

На проспекте Славы упала пассажирка: это остановило движение трамваев
Трамваи опаздывали почти на час из-за инцидента. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Задержка в движении составила 44 минуты.

На проспекте Славы сегодня вечером, 10 сентября, упала пассажирка в одном из трамваев. Это стало причиной задержки в движении на 44 минуты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Все случилось недалеко от станции метро «Бухарестская». В трамвае упала женщина – ей потребовалась помощь медиков. Также на место инцидента приезжали сотрудники ГИБДД. Трамваи опаздывали из-за случившегося на 44 минуты.

Непонятно, что стало причиной падения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем на Науки. По словам очевидцев, на указанном участке столкнулись водитель легкового авто и мотоциклист. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

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