«Тело под машиной»: мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем на Науки

На проспекте Науки в Петербурге произошло смертельное ДТП. Дорогу не смогли поделить автомобилист и мотоциклист.
Трагедия случилась в пятницу, 10 сентября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, на указанном участке столкнулись водитель легкового авто и мотоциклист. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.
«Пилот погиб, тело лежит под машиной», — написал автор записи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели.