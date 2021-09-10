«Тело под машиной»: мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем на Науки

&#171;Тело под машиной&#187;: мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем на Науки
ДТП на проспекте Науки. Фото: скриншот "Мотосолидарность ДТП и ЧП" "ВКонтакте"

На проспекте Науки в Петербурге произошло смертельное ДТП. Дорогу не смогли поделить автомобилист и мотоциклист.

Трагедия случилась в пятницу, 10 сентября. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, на указанном участке столкнулись водитель легкового авто и мотоциклист. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

«Пилот погиб, тело лежит под машиной», — написал автор записи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели.

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