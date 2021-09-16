Утром в Петербурге пробки достигли 6 баллов

Утром в Петербурге пробки достигли 6 баллов
Дорожная ситуация на утро 16 сентября. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 16 сентября пробки оцениваются в 6 баллов. Такая дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 10 часов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются у Московского вокзала, на Невском проспекте, у Сенной площади, на набережной Обводного канала и реки Фонтанки, у метро «Гостиный двор», на Степановском проезде, на Садовой улице и на переулке Гривцова.

Движение затруднено на Октябрьской и Арсенальной набережных, возле Финляндского вокзала у «Черной речки», на Кантемировской улице, на 1-м Муринском проспекте, на Народной улице, возле метро «Улицы Дыбенко», на Индустриальном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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