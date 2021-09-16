В Мурино с утра загорелась свалка

В Мурино с утра загорелась свалка
Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти

На территории Муринского городского поселения в 06:00 часов сегодня загорелся строительный мусор на свалке общей площадью около 2000 квадратных метров. Горит примерно 200 квадратных метров.

На место происшествия выехали пожарные части № 94 и 146, по их информации опасности распространения огня нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Всеволожская городская прокуратура по данному факту организовала проверку соблюдения федерального законодательства при организации свалки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 16 сентября в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 09:09. На улица Планерная у дома 15 загорелся автобус. В автобусе марки «МАЗ» сгорели сгораемые части, уточнили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 09:23. Информации о пострадавших не поступало.

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