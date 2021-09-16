На Планерной загорелся пассажирский автобус

Утром 16 сентября в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 09:09. На улица Планерная у дома 15 загорелся автобус.

В автобусе марки «МАЗ» сгорели сгораемые части, уточнили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 09:23.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.