На Культуры Volkswagen Polo насмерть сбил женщину

В Калининском районе Петербурга женщина погибла под колесами легкового автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дрожный инцидент случился 15 сентября в 10:32 у дома №7 по проспекту Культуры. По предварительной информации, 29-летний водитель Volkswagen Polo сбил 44-летнюю местную жительницу.

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, справа налево. Она скончалась до приезда скорой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Форд» и автобус.