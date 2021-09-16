На Культуры Volkswagen Polo насмерть сбил женщину

На Культуры Volkswagen Polo насмерть сбил женщину
Женщина погибла до приезда скорой. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга женщина погибла под колесами легкового автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дрожный инцидент случился 15 сентября в 10:32 у дома №7 по проспекту Культуры. По предварительной информации, 29-летний водитель Volkswagen Polo сбил 44-летнюю местную жительницу.

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, справа налево. Она скончалась до приезда скорой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Форд» и автобус.

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