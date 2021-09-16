Полиция Петербурга задержала наркобизнесмена

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, являясь владельцем интернет магазина, расположенном на интернет платформе «Гидра», мужчина организовал продажу различных наркотиков путем размещения «закладок» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Так установлено, что накануне возле д. 67 по улице Советской, п. Рощино положил рюкзак, содержащий закладки. Экспертиза показала, что это были наркотики массой 162 гр.

В ходе проведения обыска по месту жительства мужчины изъяли подготовленные закладки в количестве более 100 штук.

При проведении дальнейших мероприятий на территории Всеволожского, Волховского, Кировского, Выборгского районов Ленинградской области и Петродворцового района Санкт-Петербурга изъяли 24 разложенных и выложенных на витрине интернет магазин закладки.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что капитану полиции в Петербурге грозит до 20 лет тюрьмы из-за наркотиков.