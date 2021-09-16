На Испытателей подросток попал под колеса Ford Focus

В Приморском районе Петербурга легковой автомобиль сбил подростка, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент произошел утром15 сентября на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского. По предварительной информации, 47-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Ford Focus, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила 13-летнего подростка. В этом момент он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия школьник получил закрытою черепно-мозговую травму и множественные ушибы. В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Форд» и автобус. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 14:57 на Заводском проспекте.