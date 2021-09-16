В Ленобласти на пилораме обнаружили труп мигранта

В Ленобласти на пилораме обнаружили труп мигранта
В полиции отметили, что труп без внешних признаков насильственной смерти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В полицию по Тихвинскому району Ленинградской области поступило сообщение от фельдшера о том, что в подсобном помещении, на пилораме, расположенной в деревне Ганьково Тихвинского района Ленинградской области обнаружен труп.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, накануне там умер 27-летний подсобный рабочий гражданин Узбекистана. В полиции отметили, что труп без внешних признаков насильственной смерти. У мужчины при себе обнаружили паспорт, патент и вид на жительство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе нашли мумифицированный труп. 15 сентября, в полицию обратился дворник и сообщил о том, что обнаружил мертвое тело мужчины в подвале жилого дома 30/3 по ул. Руднева. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что по указанному адресу, обнаружен мумифицированный труп неизвестного мужчины.

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