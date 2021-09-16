Дворник обнаружил мумифицированный труп в подвале на Руднева

Дворник обнаружил мумифицированный труп в подвале на Руднева
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборгском районе нашли мумифицированный труп.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, в среду, 15 сентября, в полицию обратился дворник и сообщил о том, что обнаружил мертвое тело мужчины в подвале жилого дома 30/3 по ул. Руднева.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Установлено, что по указанному адресу, обнаружен мумифицированный труп неизвестного мужчины. На теле частично сохранились брюки черного цвета. Документы при трупе отсутствуют.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе обнаружили два гниющих трупа. Тела пролежали в квартире около недели. Страшную находку сделала сестра погибшей женщины.

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