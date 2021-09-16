Грибник нашел скелет в Волосовском районе

Грибник нашел скелет в Волосовском районе
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto

В Волосовском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства смерти неизвестного мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, грибник нашел труп в лесу.

В среду, 15 сентября, в полицию обратился житель деревни Бегуницы и рассказал, что отправился в лес за грибами у деревни Кайкино и случайно нашел останки неизвестного человека. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили скелетированные останки неизвестного мужчины. На вид погибшему 30-40 лет, насильственных признаков смерти не обнаружено.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе обнаружили два гниющих трупа. Тела пролежали в квартире около недели. Страшную находку сделала сестра погибшей женщины.

Волосовский район грибник труп


 

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