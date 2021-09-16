В Германии снова требуют оценить влияние «Северного потока – 2» на природу

Ранее DUH подавала заявку на пересмотр решения в июне, но BSH отклонил ее. Фото: pixabay.com

Ранее DUH подавала заявку на пересмотр решения в июне, но BSH отклонил ее. Фото: pixabay.com

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH), потребовав оценить влияние газопровода «Северный поток – 2» на природу и пересмотреть предыдущее решение по этому вопросу.

Об этом сообщается на сайте экологической организации.

Ранее DUH подавала заявку на пересмотр решения в июне, но BSH отклонил ее.

Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».