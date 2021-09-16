Прокуратура проводит проверку после пожара в автобусе на Планерной

Прокуратура Приморского района организовала проверку после пожара в автобусе у дома № 15 на улице Планерной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар почти уничтожил автобус.

Напомним, утром 16 сентября в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 09:09. На улица Планерная у дома 15 загорелся автобус.