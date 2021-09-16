В Петербурге в пятницу похолодает до +13 градусов

В четверг, 17 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода. Существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +3…+5 градусов, в окрестностях местами столбики термометров опустятся до 0 градусов. Днем ожидается +11…+13 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.