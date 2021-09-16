В Петербурге выставили на продажу автограф Чикатило за 1,2 млн рублей

Некоторое время назад на сайте объявлений появилась такая позиция, от которой в жилах стынет кровь. Некий Михаил желает продать автограф Чикатило — убийцы, как минимум 43 человек, насильника, педофила и каннибала.

Об этом 15 сентября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Неизвестный пытается реализовать открытку с подписью маньяка Андрея Чикатило от 1992 года. Михаил готов отдать вещицу за 1,2 млн рублей.

По словам врача-психотерапевта Анны Бабининой, те, кто продает артефакты, более всего мечтают заработать.

Однако, те, у кого появляется желание откликнуться на такое объявление — могут быть интересны психотерапевтам.

«Это желание присоединиться к энергетике этого человека, я не могу сказать, что это позитивное намерение. Это негативное желание стать соучастным к какому-то злу. Зло сейчас считается социально-привлекательным», – констатировала Бабинина.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заблокируют сайты о продаже редких видов животных.