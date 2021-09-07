В Петербурге заблокируют сайты о продаже редких видов животных

На некоторых ресурсах предлагали приобрести животных, занесенных в Красную книгу РФ.

Калининский районный суд постановил заблокировать несколько сайтов, на которых была размещена запрещенная для распространения информация. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что сразу на нескольких сайтах россиянам предлагали купить редких животных, многие из которых занесены в Красную книгу страны. Среди них — Степной Пустельги, Курганника и Филина Bubo bubo. На страницах не нашлось информации, указывающей на законность продажи,

Таким образом, в скором времени доступ к сайтам будет закрыт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Avito заблокирует объявления о продаже «Пушкинских карт».