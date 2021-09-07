Avito заблокирует объявления о продаже «Пушкинских карт»

Avito заблокирует объявления о продаже «Пушкинских карт»
С начала сентября «Пушкинские карты» доступны россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. Фото: скриншот сайта госуслуг

Сервис объявлений «Авито» заблокирует объявления о продаже «Пушкинских карт»

Так как передача персональных льготных карт другим лицам является незаконной и приравнивается к мошенничеству, все объявления об их продаже заблокируют в самое ближайшее время. Работники «Авито» будут каждый день мониторить такие предложения. Об этом сообщает РБК.

Они постараются приложить максимальные усилия, чтобы пользователи размещали только заслуживающие доверия объявления. «Авито» осуждает любые формы торговли запрещёнными законом товарами и услугами и блокируее такую публикацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как оформить такую карту и как ее можно использовать. Для того, чтобы получить ее, необходимо зайти на портал «Госуслуги» и зарегистрироваться, если вы не сделали этого ранее. В этом случае вам также придется подтвердить свою учетную запись с помощью онлайн-банков или в центрах обслуживания.

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Avito заблокирует объявления о продаже «Пушкинских карт»
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