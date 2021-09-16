На трассе М-10 произошло ДТП с участием фуры

На трассе М-10 произошло ДТП с участием фуры
Место происшествия. Фоо: vk.com/spb_today

На 667-м километре трассы М-10 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Шевроле Лачетти» и фуры.

Дорожный инцидент произошел 16 сентября. Легковушка врезалась в фуру, когда та поворачивала налево. В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, в результате происшествия у «Шевроле Лачетти» помялся капот. О пострадавших не сообщается. Из-за ДТП образовалась пробка.

«На 667-м км трассы М10 (пересечение с Промышленной ул.) Chevrolet Lacetti столкнулся с поворачивавшей налево фурой. Движение на Санкт-Петербург в начале ночи было крайне затруднено. Грузовики могли проехать только через АЗС», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Форд» и автобус. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 14:57 на Заводском проспекте.

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