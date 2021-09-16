На улице Бабушкина загорелось кафе

На улице Бабушкина загорелось кафе
На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В четверг, 16 сентября, в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 13:55. На улица Бабушкина, 19, загорелось кафе. В помещении площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 14:13. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.

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