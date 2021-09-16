Газ и кулаки: хулигана, избившего петербуржца из-за парковки, задержали

Правоохранители поймали мужчину, который избил петербуржца из-за парковки. Им оказался житель Карелии, карманы которого были напичканы поддельными корочками МВД.

Неспокойного водителя, который поломал петербуржца, жившего на улице Авиаконструкторов, задержали. Мужчина ответит не только за нанесенные травмы, но и за подделку документов, пишет «Фонтанка».

Два дня понадобилась полицейским, чтобы отыскать хулигана. Сообщается, что у 33-летнего местного жителя возник конфликт по поводу нарушения ПДД с водителем автомобиля «Ниссан Теана».

Шофер «Ниссана» облил оппонента газом, а затем побил его. После этого преспокойно сел за руль и отправился восвояси. Потерпевшего же госпитализировали. Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также сообщается, что силовики задержали на Богатырском проспекте 27-летнего уроженца Карелии. Он совершил мелкое хулиганство. Однако все оказалось, куда интереснее. У мужчины нашли кучу поддельных документов. Там и ПТС на три дорогие машины, и удостоверение сотрудника полиции. Позднее выяснили, что именно он напал на жителя Приморского района с кулаками и баллончиком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по Старо-Петергофскому мужчину избил сосед до полусмерти.