Сосед на соседа: по Старо-Петергофскому мужчину избили до полусмерти

В Адмиралтейском районе Петербурга у себя дома мужчину избил сосед.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 сентября, вечером, в полицию позвонил свидетель, сообщивший, что по Старо-Петергофскому проспекту, в доме №54 жестоко избит мужчина.

Уже на следующий день обидчик был найден. Им оказался 31-летний неработающий петербуржец. Задержанный мужчина был в гостях у пострадавшего. Внезапная ссора стала причиной нападения соседа.

41-летнему потерпевшему врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной решетчатой кости, оскольчатый переломом костей носа, со смещением костных отломков. По словам избитого, его в своей квартире избил неизвестный.

Возбуждено уголовное дело.

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