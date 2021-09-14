Сосед на соседа: по Старо-Петергофскому мужчину избили до полусмерти

Сосед на соседа: по Старо-Петергофскому мужчину избили до полусмерти
Мужчину избил сосед на Старо-Петергофском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Адмиралтейском районе Петербурга у себя дома мужчину избил сосед.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 сентября, вечером, в полицию позвонил свидетель, сообщивший, что по Старо-Петергофскому проспекту, в доме №54 жестоко избит мужчина.

Уже на следующий день обидчик был найден. Им оказался 31-летний неработающий петербуржец. Задержанный мужчина был в гостях у пострадавшего. Внезапная ссора стала причиной нападения соседа.

41-летнему потерпевшему врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной решетчатой кости, оскольчатый переломом костей носа, со смещением костных отломков. По словам избитого, его в своей квартире избил неизвестный.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректор садоводства ударил механика ножницами.

новости СПб происшествия Старо-Петергофский проспект


 

Новости партнеров
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Ученые из США обнаружили у переболевших «сверхчеловеческий» иммунитет от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Падал и лежал на полу: петербургские грузчики объяснили травмы коллеги
Во дворе дома на улице Ленсовета мужчина лежал в крови
Сосед на соседа: по Старо-Петергофскому мужчину избили до полусмерти
В Выборгском районе мужчина зарезал приятеля
Бородину госпитализировали в больницу со съемок «Дома-2»
Макгрегор подрался с американским рэпером на церемонии вручения премии MTV
Автомобильное движение в Петербурга затруднено: пробки 5 баллов
В офис Google в России пришли приставы