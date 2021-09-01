В Петербурге гендиректор садоводства ударил механика ножницами

Правоохранительные органы задержали мужчину, который ударил знакомого ножницами в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 31 августа, днем, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что на Выборгском шоссе, рядом с фирмой, занимающейся установкой сигнализации, стоит мужчина с ножевым ранением.

Оказалось, что в автомастерской 47-летний генеральный директор одного из СНТ ударил 43-летнего механика в грудь ножницами. Между гражданами случилась ссора.

Мужчина задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции. Раненый госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

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