Кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ в Петродворцовом районе расширят до побережья Финского залива

Планы по расширению Михайловской дачи рассчитывают воплотить в жизнь до 2025 года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Планы по расширению Михайловской дачи рассчитывают воплотить в жизнь до 2025 года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ в Петродворцовом районе хотят расширить до побережья Финского залива. Об этом заявил глава попечительского совета ВШМ Сергей Иванов.

Так, на территории университета планируют построить коттеджи для магистрантов и преподавателей. Они будут доступны и иностранцам. Тогда университет выйдет на побережье Финского залива, так как вся эта территория выделена только для ВШМ. Об этом сообщает ТАСС.

Иванов отметил, что бюджет на следующие три года формирует Минфин, туда же подали заявку, в том числе на строительство общежитий.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев обратил внимание на то, что планы по расширению Михайловской дачи рассчитывают воплотить в жизнь до 2025 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ.